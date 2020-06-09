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TikTok Yasaklanacak Mı? | Bazı Ülkeler TikTok Yasakladı !!! İşte Detaylar

Son Günlerde Sıkça Tepki Alan TikTok kapatılıyor mu, tiktok yasaklanacak mı? ttiktok kapatılacak mı? TikTok Uygulamasını Yasaklayan Ülkeler, Sosyal medyada gündeme oturan son günlerin popüler uygulaması Tiktok kapanacak mı?, Tiktok Şarkıları, Tiktok Fenomenleri, Tiktok Kullanıcıları Bu Haber herkesi ilgilendiriyor Detaylar Haberde...

TikTok Yasaklanacak Mı? | Bazı Ülkeler TikTok Yasakladı !!! İşte Detaylar
09 Haziran 2020 Salı 12:20

TikTok Yasaklanacak Mı? | TikTok Uygulamasını Yasaklayan Ülkeler

Son Günlerde Sıkça Tepki Alan TikTok, TikTok Uygulamasını Yasaklayan Ülkeler, Sosyal medyada gündeme oturan son günlerin popüler uygulaması kapanacak mı?, Tiktok Şarkıları, Tiktok Fenomenleri, Tiktok Kullanıcıları Bu Haber herkesi ilgilendiriyor Detaylar Haberde...

Sosyal medyada bir anda listenin en üst kısmına yerleşen TikTokyasaklansın Hashtagine sosyal medya kullanıcıları destek vermeye devam ediyor.

Toplumun ahlakını bozduğu gerekçesiyle toplumun büyük bir bölümünden tepki alan tiktok uygulamasında insanlar çeşitli videolar çekmektedir.  bu videolarda kültürümüze örf ve adetine uymayan videoların çekilmesi ve bu videolara özellikle gençlerin yogun ilgisinden dolayı sosyal medyada çocoukların ahlakını bozduğu gerekçesi ile gündem oluşturuldu

Hindistan, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan video paylaşım uygulaması Tiktok'u yasakladığını duyurdu.

Yapılan yorumlar genel olarak şöyle ;

- 2020 yılı için Mutlu yarınlar için Sağlımız için Çocuklar için Vatan için Millet için #tiktokyasaklansın
- her yerde çıplak ... görmekten hayattan soğudum yeter artık yeğğrrr #TikTokyasaklansın
Ders çalışırken bir soruyu çözemediğim zaman açıp tiktok videosu izliyorum kendimi gerizekalı gibi hissetmemi engelliyor #TikTokYasaklansın
- Rtük her şeye ceza kesiyorsun bari tiktok'a da ceza kes. #TikTokYasaklansın
- Tiktok kadar saçma sapan bir uygulama görmedim resmen insanlar kendini "nasıl rezil etsem" diye çaba sarfediyor... #TikTokYasaklansın
- Derhal Bu konuda bir Kamu Spot'u çıkarılmalı.. Ceza kanunu'na yeni madde eklenmeli.. Sürüm sürüm süründürsünler.. Amin. #TikTokYasaklansın
#TikTokYasaklansın, uygulamayı kullananlar ve indirmiş olanlar meslekten ihraç edilsin
Bence de #TikTokYasaklansın oradaki milletin zekâ seviye oranına baktıkça ülkemin geleceği hakkında fikir yürütemiyorum
Yani abi eyw insan eğlenmek için bi şeyler yapmak ister de bu ne ya ülke tımarhaneye dönmüş #TikTokYasaklansın
Zıvanadan çıktılar artık milletin hali içler acısı kesinlikle yasaklanmalı #TikTokYasaklansın
İstemsiZce gülüyorum sinirleri alt üst ediyor #TikTokYasaklansın
Tiktok uygulaması ile insanoğlu güveni temelli yitirdi. #TikTokYasaklansın
Gına geldi sizden. Yitheeerr... #TikTokYasaklansın
Çok güzel tag olmus insanlar kafayı yemiş #TikTokYasaklansın

#TikTokYasaklansın bencede yoksa ne kızlar kızlık tan erkekler erkeklikten çıkacak

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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