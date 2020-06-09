TikTok Yasaklanacak Mı? | Bazı Ülkeler TikTok Yasakladı !!! İşte Detaylar

Son Günlerde Sıkça Tepki Alan TikTok kapatılıyor mu, tiktok yasaklanacak mı? ttiktok kapatılacak mı? TikTok Uygulamasını Yasaklayan Ülkeler, Sosyal medyada gündeme oturan son günlerin popüler uygulaması Tiktok kapanacak mı?, Tiktok Şarkıları, Tiktok Fenomenleri, Tiktok Kullanıcıları Bu Haber herkesi ilgilendiriyor Detaylar Haberde...
TikTok Yasaklanacak Mı? | TikTok Uygulamasını Yasaklayan Ülkeler
Son Günlerde Sıkça Tepki Alan TikTok, TikTok Uygulamasını Yasaklayan Ülkeler, Sosyal medyada gündeme oturan son günlerin popüler uygulaması kapanacak mı?, Tiktok Şarkıları, Tiktok Fenomenleri, Tiktok Kullanıcıları Bu Haber herkesi ilgilendiriyor Detaylar Haberde...
Sosyal medyada bir anda listenin en üst kısmına yerleşen TikTokyasaklansın Hashtagine sosyal medya kullanıcıları destek vermeye devam ediyor.
Toplumun ahlakını bozduğu gerekçesiyle toplumun büyük bir bölümünden tepki alan tiktok uygulamasında insanlar çeşitli videolar çekmektedir. bu videolarda kültürümüze örf ve adetine uymayan videoların çekilmesi ve bu videolara özellikle gençlerin yogun ilgisinden dolayı sosyal medyada çocoukların ahlakını bozduğu gerekçesi ile gündem oluşturuldu
Hindistan, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan video paylaşım uygulaması Tiktok'u yasakladığını duyurdu.
Yapılan yorumlar genel olarak şöyle ;
#TikTokYasaklansın bencede yoksa ne kızlar kızlık tan erkekler erkeklikten çıkacak
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