TikTok Yasaklanacak Mı? | Bazı Ülkeler TikTok Yasakladı !!!

Son Günlerde Sıkça Tepki Alan TikTok kapatılıyor mu, TikTok Uygulamasını Yasaklayan Ülkeler, Sosyal medyada gündeme oturan son günlerin popüler uygulaması Tiktok kapanacak mı?, Tiktok Şarkıları, Tiktok Fenomenleri, Tiktok Kullanıcıları Bu Haber herkesi ilgilendiriyor Detaylar Haberde...

TikTok Yasaklanacak Mı? | TikTok Uygulamasını Yasaklayan Ülkeler

Son Günlerde Sıkça Tepki Alan TikTok, TikTok Uygulamasını Yasaklayan Ülkeler, Sosyal medyada gündeme oturan son günlerin popüler uygulaması kapanacak mı?, Tiktok Şarkıları, Tiktok Fenomenleri, Tiktok Kullanıcıları Bu Haber herkesi ilgilendiriyor Detaylar Haberde...

Sosyal medyada bir anda listenin en üst kısmına yerleşen TikTokyasaklansın Hashtagine sosyal medya kullanıcıları destek vermeye devam ediyor.

Toplumun ahlakını bozduğu gerekçesiyle toplumun büyük bir bölümünden tepki alan tiktok uygulamasında insanlar çeşitli videolar çekmektedir. bu videolarda kültürümüze örf ve adetine uymayan videoların çekilmesi ve bu videolara özellikle gençlerin yogun ilgisinden dolayı sosyal medyada çocoukların ahlakını bozduğu gerekçesi ile gündem oluşturuldu

Hindistan, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan video paylaşım uygulaması Tiktok'u yasakladığını duyurdu.

Yapılan yorumlar genel olarak şöyle ;

- 2020 yılı için Mutlu yarınlar için Sağlımız için Çocuklar için Vatan için Millet için #tiktokyasaklansın

- her yerde çıplak ... görmekten hayattan soğudum yeter artık yeğğrrr #TikTokyasaklansın Ders çalışırken bir soruyu çözemediğim zaman açıp tiktok videosu izliyorum kendimi gerizekalı gibi hissetmemi engelliyor #TikTokYasaklansın

- Rtük her şeye ceza kesiyorsun bari tiktok'a da ceza kes. #TikTokYasaklansın

- Tiktok kadar saçma sapan bir uygulama görmedim resmen insanlar kendini "nasıl rezil etsem" diye çaba sarfediyor... #TikTokYasaklansın