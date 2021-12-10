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Ticaret Bakanlığından stokçuluk yapan otomotiv bayiine 545 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığından stokçuluk yapan otomotiv bayiine 545 bin lira ceza
10 Aralık 2021 Cuma 18:42

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği kaydedildi. Açıklamada, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alındığı belirtilerek, bakanlık tarafından mevzuat çerçevesinde tüm imkanların seferber edildiği aktarıldı.

Stokçuluk yapan otomotiv bayiine 545 bin lira ceza

Açıklamada, bu kapsamda Ticaret Bakanlığına bağlı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından İzmir'de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verildiği kaydedildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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