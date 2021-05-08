Ticaret Bakanlığı'nda 2 numara da görevden alındı

Esra Erol'un programında izleyiciyi şoke eden bir olay yaşandı. Programa katılan Orhan Küçükşahinoğlu ve Zehra Çaylak komşu olduklarını ancak ihanete uğradıklarını belirtti. 4 çocuk babası Orhan Küçükşahinoğlu, karısı Sibel’in Zehra Çaylak’ın sevgilisi Ümit Paslı’ya kaçtığını söyleyince herkes şaşkına döndü. Canlı yayında Eşi ile yüzleşen Orhan Küçükşahinoğlu karısı hamileyken de başka komşusuyla ilişki yaşadığını iddia etti. Yaşananları izleyenler ise "bu kadarına da pes' dedi. İşte Türkiye’nin konuştuğu olayın ayrıntıları…