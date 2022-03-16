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Ticaret Bakanlığı, fiyatların belirlenmesi ile ilgili çimento sektörüne yönelik inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı, konut maliyetlerini doğrudan etkileyen çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle harekete geçti. Son dönemde artan şikayetler nedeniyle düğmeye basana Bakanlık, fiyatların belirlenmesi ile ilgili sektöre yönelik inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı, fiyatların belirlenmesi ile ilgili çimento sektörüne yönelik inceleme başlattı
Ömer
Ömer
16 Mart 2022 Çarşamba 12:10

Çimento sektöründe fahiş fiyat artışlarına yönelik gelen şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, sektöre yönelik inceleme başlattı. Bakanlığa bağlı Rehberlik ve Teftiş Kurulu; üretici, tedarikçi ve perakendecilerdeki fiyat hareketlerini mercek altına alacak. Bu kapsamda haksız fiyat artışı olup olmadığı araştırılacak, rekabeti ihlal olup olmadığı kontrol edilecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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