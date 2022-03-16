Ticaret Bakanlığı, fiyatların belirlenmesi ile ilgili çimento sektörüne yönelik inceleme başlattı

Sağlık Bakanlığı personel alımı ve işçi alımı başvuruları bugün başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı için detaylar KPSS 2022/5 tercih kılavuzu ile belli oldu. Tercih işlemleri, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek. Sürekli işçi alımı başvuruları ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuru ekranı