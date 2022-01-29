THY, Murat Ongun'un iddialarını yalanladı: Kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapanlara itibar etmeyin

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yahya Üstün, yolcuların kişisel verilerinin paylaşıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi, "Kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler önceden yaptığı uyarılara rağmen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önlemlerde yetersiz kaldı. Kar yağışının etkisini artırmasıyla özel araçlarıyla yola çıkan pek çok vatandaş yolda mahsur kaldı.



Milyonlarca İstanbullu karla mücadele ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sırada İngiliz Büyükelçi ile yemekte buluştu. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un ise Cenevre'de kayak tatilinde olduğu ortaya çıktı.



THY'DEN MURAT ONGUN'UN İDDİALARINA YANIT



Ongun, seyahat bilgilerinin THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından servis edildiğini öne sürdü. 'Bu bilgilerin deşifre edilmesi özel hayatın ihlalidir' diyen Ongun suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.



Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcuların kişisel verilerinin paylaşıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Yahya Üstün paylaşımında, 'Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz.' ifadelerini kullandı.