THY'Den Yep Yeni bir Dönem Resmen Başladı! İç Hatlarda Uçuş Başlıyor İşte Detaylar

Uçaklar yurtdışına nezaman çıkacak ? İç hatlarda uçuş ne zaman başlayacak? 5 Haziranda Türk Hava Yolları altıncı ay itibariyle tekrar uçuşlar yapacak mı? Corona salgını uçlarda yeni dönemi de beraberinde getirdi. Yolcular anons edilerek ile sıra numarası önceliğine göre uçağa binecek, koridorlarda kuyruk ve temas olmayacak.

Virüs kaynaklı olarak uçuşlarını bir süre askıya alan ve 5 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlamayı öngören büyük şirket THY, uçuşta da yeni bir döneme başlıyor . THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından mühim bir paylaşım yaparak yolcuların uçuş yapacağı zamana dikkat etmesi gereken alanları açıkladı.

Lider , “Şimdi uçuşa hazırlanma vakti gelmiştir . Sağlıklı uçuş için el bagajı ortadan kaldırıldı , küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile. Maske mecburiyeti ve kısa süre değişiklik yapılması şartı ile . Her dört saatte bir olmak kaydı ile Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her tarafta buna dikkat et. Hijyene yüksek oranda dikkat edilecek , el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat gerçekleştirmek ” diye paylaşımlarda detayı aktardı .