kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0

THY, Avrupa'da yine zirveye oturdu

Dünya havacılık sektöründe adını her yerde duyuran THY, 24-30 Mayıs verilerine göre 783 seferle Avrupa’da en çok uçuş yapan firma konumunu korudu.

THY, Avrupa'da yine zirveye oturdu
01 Haziran 2021 Salı 00:05

Her geçen gün seferlerini artıran Türk Hava Yolları (THY), Avrupa’da rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü EUROCONTROL, 24-30 Mayıs dönemindeki hava yolu trafik verilerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

ZİRVEDE YİNE THY VAR

Verilere göre THY, 783 sefer ile Avrupa'da en fazla uçuş yapan şirket olarak yeni bir başarıya daha imza attı.

THY'yi 458 seferle Ryanair takip ederken, listenin 3'üncü sırasında ise 439 seferle Lufthansa yer aldı.

THY, Avrupa da yine zirveye oturdu #1

EN FAZLA UÇUŞ YAPAN İLK 10 ŞİRKET

Günlük verilere göre Avrupa’da en çok uçuş yapan 10 firma:

  • Türk Hava Yolları (THY) - 783 uçuş
  • Ryanair - 458 uçuş
  • Lufthansa - 439 uçuş
  • Air France - 438 uçuş
  • Easyjet - 329 uçuş
  • KLM Royal Dutch - 323 uçuş
  • Pegasus - 294 uçuş
  • Flywideroe - 286 uçuş
  • Wizzair - 217 uçuş
  • Flysas - 210 uçuş

THY, Avrupa da yine zirveye oturdu #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber