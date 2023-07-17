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Thodex vurguncusunun kaçakçılık nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı

Kripto para borsası Thodex'in kurucu Faruk Fatih Özer'i "kaçakçılık" suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Thodex vurguncusunun kaçakçılık nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı
Kamusaati
Kamusaati
17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:11

Binlerce kişiyi dolandıran ve 20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer’in, “kaçakçılık” suçundan yargılandığı davanın duruşması Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Şirket yetkilisinin kendisi olmadığını söyleyerek sıyrılmaya çalıştı

Son sözü sorulan sanık Özer, suç tarihinde şirket yetkilisinin kendisi olmadığını ve şirketine kayyım atandığını belirterek, yönetim kendisinde olmadığı için istese de defterleri ibraz edemeyeceğini savundu.

Beraat talebinde bulunan Özer, herhangi bir ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığa Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca önce 18 ay hapis cezası verdi.

7 ay 15 gün hapis cezası verildi

Takdiri indirim maddelerini uygulayarak Özer'e 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2017 yılına ait hesapların incelenmesi esnasında tebligata rağmen inceleme dönemine ilişkin defter ve belgeleri yasal süresi içerisinde ibraz etmeyen sanık Faruk Fatih Özer'in Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca 18 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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