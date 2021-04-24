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Tevfik Göksu, İmamoğlu yönetiminde İBB'nin yaptığı borcu açıkladı

Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB'nin İmamoğlu döneminde belediye borcunun 28 milyardan 43 milyara çıktığını söyledi.

Tevfik Göksu, İmamoğlu yönetiminde İBB'nin yaptığı borcu açıkladı
24 Nisan 2021 Cumartesi 13:25

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğündeki  Açık ve Net programına katıldı

Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ekrem İmamoğlu dönemindeki  borç miktarını açıkladı.

"BORCU 28 MİLYARDAN 43 MİLYARA ÇIKARDILAR"

İmamoğlu'nun "İstanbul'a borçlanmak en büyük ihanettir, İstanbul'un gelirlerini yüzde 50 arttıracağım" sözlerini hatırlatan Göksu, Başkan'ın borçlanma yetkilerini aldıktan sonra ise borçlanma törenleri yaptığını söyledi.

AK Parti'nin yönetimi teslim ettiği dömende belediyenin toplamda 28 milyar borcu olduğunu söyleyen Göksu,  "2021 yılı sonu itibariyle İBB'nin borcu 43 milyar 402 milyon TL. Şu anda İBB 1 kuruş dahi borçlanamaz. Sermaye gelirinin 1,5 katı olarak borçlanabilirsiniz. Şu anda İBB'nin talep ettiği 301 milyon Euro Bakanlık'ta, Meclis'ten geçmiş biz evet demişiz. 525 milyon Euro Meclis'te. 1 milyar da cari harcamalar için borçlanma bekliyor." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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