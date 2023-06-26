Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Merdan Yanardağ gözaltına alındı

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü sözde lideri ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

CHP tarafından fonlanan Tele1’in yayın yönetmeni, canlı yayın esnasında bir skandala imza attı.

Bebek katili olarak nitelendirilen terörist başı Abdullah Öcalan’a, övgüler yağdırıldı.

Merdan Yanardağ, siyasi mahkum olarak dile getirdiği Öcalan’a uygulanan tecritin hukuken bir yerinin olmadığını iddia etti.

Öcalan’ın avukatları dahil kimseyle görüştürülmediğini vurgulayan Yanardağ, bununla da yetinmedi.

Bebek katilinin hafife alınacak biri olmadığını aktaran Yanardağ, cezaevinde kitap okumaktan filozof olduğunu bile söyledi.

"Öcalan hafife alınacak birisi değil"

Yanardağ şu ifadeleri aktardı;

70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.

Yanardağ’ın akılalmaz sözleri sonrasında çeşitli kesimlerden tepkiler de art arda geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tele1 hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Çok geçmeden Merdan Yanardağ için de beklenen gerçekleştirildi.

Gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Edinilen son dakika bilgisine göre ise Merdan Yanardağ gözaltına alındı.