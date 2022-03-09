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Terörist elebaşı "Fethullah Gülen öldü mü?", iddialar doğru mu?, haberleriyle ilgili Fethullahçılardan açıklama

Fethullah Gülen'in öldüğü yönündeki haberlerle ilgili açıklama yapan firari Ekrem Dumanlı, Gülen'i ziyaret ettiğini söyleyerek haberleri yalanladı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi. Örgütün ABD'de bulunan yayıncılarının Twitter hesaplarından Gülen’in öldüğü ve varisinin Cevdet Türkyolu olduğu duyuruldu. Taziye formatındaki tweet'ler kısa sürede kaldırıldı.

Terörist elebaşı "Fethullah Gülen öldü mü?", iddialar doğru mu?, haberleriyle ilgili Fethullahçılardan açıklama
Ömer
Ömer
09 Mart 2022 Çarşamba 21:35

New Jersey’de bulunan Tughrbooks isimli kitap yayıncısı, ABD'de bulunan Terörist elebaşı Fetullah Gülen’in öldüğünü duyurarak taziye mesajı paylaştı.

Yayıncı, örgütü artık Cevdet Türkyolu’nun temsil edeceğini açıkladı.

Fethullahçı isimler ise iddiayı yalanladı.

Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, Twitter hesabından Gülen'i 'öldü iddialarından' 1 saat önce ziyaret ettiğini duyurarak "Sonra gördüm ki bazı zevzekler gün boyu öldü haberi yaymışlar. Bunlara haber vereyim, çoğunuzun helvasını yiyecek kadar sağlıklı, yaşıyor" dedi.

Fethullahçılar, Gülen'in öldüğüne dair haberlerin cemaate ait bazı kurumların sosyal medyalarının hacklenmesi sonrası ortaya atıldığını öne sürdü.

Fetullah Gülen, son yayınladığı videosunda “Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım” diyerek hasta olduğunu duyurmuştu.

"TÜRKYOLU'NU DESTEKLEYENLER YAYDI"

Öte yandan, Gülen’in öldüğüne dair haberi örgüt içerisinde Cevdet Türkyolu’nu destekleyenlerin yaydığı görüldü. Bu durum, paylaşımların örgütün kendi içindeki bir kavgası olabileceği değerlendirmelerine neden oldu.

FETÖ DERGİSİNİN HESAPLARI

FETÖ'ye ait Çağlayan Dergisi, Google Play’de Tughra Books ismiyle; iTunes’da ise Blue Dome Press ismiyle yayın yapıyor.

Her iki uygulamanın da kayıtlı olduğu şirketin adresi '335 Clifton Bulvarı Clifton, New Jersey 07011' olarak gösteriliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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