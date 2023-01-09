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Terör örgütü PKK'ya darbe! 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB): Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya darbe! 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz
Kamusaati
Kamusaati
09 Ocak 2023 Pazartesi 00:24

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Operasyon bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi daha hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi' denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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