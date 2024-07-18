Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

MİT ve Emniyet son dönemde birbirinden önemli nokta operasyonlara imza atarken bugün terör örgütü Pkk'ya bir ağır darbe daha indirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK terör örgütünün sözde istihbarat hücresini çökertti. MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıntılar geliyor...