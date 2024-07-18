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Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı
Admin
Admin
18 Temmuz 2024 Perşembe 09:50

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresini çökertti. MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı.

MİT ve Emniyet son dönemde birbirinden önemli nokta operasyonlara imza atarken bugün terör örgütü Pkk'ya bir ağır darbe daha indirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK terör örgütünün sözde istihbarat hücresini çökertti. MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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