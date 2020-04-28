Terör örgütü katil YPG Afrin'de saldırı,çok sayısı da ölü ve yaralı var

Pkk'nın Suriyedeki uzantısı katil Ypg sivillere saldırdı..!

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Afrin’de sivillere yönelik hain saldırıyı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), duyurdu. Yapılan ilk açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırısı sonucu en az 35 sivilin yaşamını yitirdiğini, 30'dan fazla sivilin yaralandığını belirtti.

BOMBA YÜKLÜ TANKERLE SALDIRDILAR

Olay yerinden görüntüleri paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, “İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin'de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katletti, 30'dan fazla sivili de yaraladı” açıklamasını yaptı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTTI

EN AZ 40 ÖLÜ VAR.YARALI SAYISI İSE 47 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada ise ölü ve yaralı sayısının arttığını vurgulayarak, “Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi” ifadeleri kullanıldı.

ÖLENLERİN MALESEF 11'İ ÇOCUK