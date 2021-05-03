Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti

Korona tedbirleri kapsamında tüm ülke genelinde kısıtlamalar devam ediyor. Aydın Didim'de ise bir turistin denize çırılçıplak gezmesi pes dedirtti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma önlemleri ülke genelinde geçtiğimiz günlerde başladı. Sahiller ise turistlere kaldı.
ÇIRILÇIPLAK DENİZE GİRDİ
Boş kalan plajlardan biri olan Didim Altunkum sahilinde ise bir turistin yaptığı pes dedirtti. 3 kilometrelik plaj adeta eski günlerini ararken, kısıtlamadan muaf olan yabancı bir turist kadın çırılçıplak denize girdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı