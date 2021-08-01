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Temmuz ayında en düşük ve en yüksek emekli öğretmen maaşı ve ikramiyesi kaç TL oldu?

Temmuz ayında en düşük ve en yüksek emekli öğretmen maaşı ve ikramiyesi kaç TL oldu?
01 Ağustos 2021 Pazar 11:16

2021 yılı Temmuz ayında öğretmenin hizmet yılına göre emekli maaşı ve ikramiyesi

Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde şu hükümler yer almaktadır: " Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."

Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.

1.7.2021- 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRETMEN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ
İ S T İ H K A K L A R
GÖSTERGE TUTARI (1/4) 1500 202,27
EK GÖSTERGE TUTARI 3000 404,54
TABAN AYLIK TUTARI 2.110,64
KIDEM AYLIĞI TUTARI 25 500 67,42
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TUTARI 1.088,90
25 YIL ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI 3.873,77
Ek ödeme 154,95
ÖĞRETMENİN HİZMET YILI EMEKLİ MAAŞI EMEKLİ İKRAMİYESİ
25,00 4.028,72 129.125,84
26,00 4.082 134.290,88
27,00 4.136 139.455,91
28,00 4.189,87 144.620,95
29,00 4.243,6 149,785.98
30,00 4.297 154.951
31,00 4.351 160.116
32,00 4.404,74 165.281
33,00 4.458 170.446
34,00 4.512 175,611
35,00 4.565,88 180.776
36,00 4.619,61 185.941
37,00 4.673 191.106
38,00 4.727 196.271
39,00 4.780,77 201.436
40,00 4.834 206.601
41,00 4.888 211.766
42,00 4.941,90 216.931
43,00 4.995,62 222.096
44,00 5.049 227.261
45,00 5.103 232.426,52


Kaynak: Kamu Saati Özel
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