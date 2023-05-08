Temmuz Ayında Asgari ücret artacak mı?, Tarihin en yüksek artışı mı olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 Temmuz Ayında asgari ücret zammı için ocak ayında Cumhuriyet tarihindeki en yüksek düzenlemeyi yaptıklarını hatırlatarak, "Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak." dedi.

2023 yılı ilk 6 ayında geçerli olacak net asgari ücret, 8 bin 500 TL olarak belirlendi.

Son dönemdeki ekonomi verileri ve yüksek enflasyon sonrasında, Milyonlarca vatandaşa nefes olan yeni ücretin ardından memur ve emekli zammı için de çalışmalar yapıldı.

Tüm bu gelişmeler neticesinde, gözler bir kez daha asgari ücrete çevrildi.

29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var.'' ifadelerini kullanması işçi kanadında büyük bir sevince neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklasının ardından, 2023 yılında temmuz zammı için kulislerde çeşitli dedikodular ve uzmanlar tarafından ise hesaplamalar başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile birlikte toplanıp yeni asgari ücret için masaya oturması bekleniyor.

"2023 yılı Temmuz ayı bir milat olacak mı? Asgari Ücrete tarihinin en yüksek artışı yapılacak mı?"

Son dönemde seçim çalışmalarında son aşamaya gelinmesi ve seçimden önce zam tartışmaları gündeme gelmişken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Görüşmeler öncesinde Haber Global canlı yayınına katıldı.

Asgari ücret artışıyla ilgili Bakan Bilgin, bir kez daha 2023 yılı Temmuz ayını işaret etti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: