Temizlik işçisinden örnek davranış: Para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Güngören’de yol ortasında içinde 500 bin lira olan cüzdan bulan işçi Adem Cevahir, örnek bir davranış sergileyerek cüzdanı sahibine ulaştırdı.

İstanbul Güngören Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Adem Cevahir, dün sabah saatlerinde çalıştığı sırada Merter Ali Rıza Caddesi yolu üzerinde yaklaşık 500 bin TL değerinde euro ve dolar dolu cüzdan buldu.

O esnada ne yapacağını şaşıran Adem Cevahir, arkadaşlarına danışarak ne yapması gerektiğini, parayı nasıl sahibine teslim edebileceklerini sordu.

PARA DOLU CÜZDANI SAHİBİNE ULAŞTIRDI

Ardından polisi aradıklarını belirten Adem Cevahir, “Cüzdan içinden çıkan numarayı aradık ve sahibine ulaştık.” dedi.

Cüzdan sahibinin Merter Nar Sokak'ta bir dükkanı olduğunu belirten Cevahir, “Hemen oraya gittik. Tutanak tutuldu. Parayı teslim ettik.” diye konuştu.

"HARAM PARANIN ACISI ELBET ÇIKARDI"

Parayı toplu şekilde gördüğünde hemen yerine ulaştırması gerektiğini düşünen Cevahir, “Çünkü onu harcasam haram para. Haram paranın acısı elbet bir yerden çıkar. Ayrıca cüzdan sahibi iş adamıymış ve yapması gereken ödemeleri varmış. Çok dua etti, ne mutlu ki duasını aldım.

"BİN DOLAR HEDİYE ETTİ"

Cebime içinde bin dolar olan zarf bıraktı. Bizim için kahvaltı hazırlattı. Ayrıca numaramı da aldı.” açıklamasını yaptı.

"HERKESE ÖRNEK OLSUN"

İşçi Cevahir’i dün örnek davranışı için belediye binasında ağırlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Berfun Baltacı da Cevahir'e hediyesini takdim ederken, “Biz de Güngören Belediye olarak böyle bir vatandaşı çalıştırdığımız için gurur duyuyoruz. Herkese örnek olsun.” şeklinde konuştu.