Temel tüketim maddelerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel tüketim maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Erdoğan, kanun düzenlemesini canlı yayında imzaladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katıldı ve yeni adımları açıkladı.

Daha sonra programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katılarak son önemli bir müjde verdi.

KDV YÜZDE 8'DEN YÜZDE 1'E İNDİ

Erdoğan, temel tüketim maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini duyurdu.

Erdoğan, ''Yeni düzenlemeyle gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim yapmış oluyoruz. KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahiptir. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir. Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren düzenlemeyi yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Şimdiden ülkemize, milletimize, sektörlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.'' diye konuştu.

CANLI YAYINDA İMZALADI

Cumhurbaşkanı, konuya ilişkin kanun düzenlemesini canlı yayında imzalayarakj hayata geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz bu bizim yürütme olarak attığımız bir adımdır. Gıda sektöründe de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesinden itibaren yüzde 7 KDV, yüzde 7 sektör indirimi olarak milletimiz adına bekliyoruz.

Diğer tüm sektörlerden de pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefimizin bedeli de bu fedakarlıktır. Devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendi yükü paylaşmak milli bir görevdir.

Üretim çarkları harıl harıl çalışıyoruz. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. İhracat rekor tazeleyerek artıyor. Uluslararası yatırımcının ülkemize olan ilgisinde gözle görülür bir artış var. Baharla birlikte inşaat ve turizmde başlayacak hareketliliği şimdiden görüyoruz. Enflasyonla mücadele safına herkesin katılmasını bekliyoruz.

Üretim, toptan ve perakende gıda sektörlerinden sadece indirim arzumuzu ifade etmekle kalmıyor aynı zamanda bir denetim seferberliği başlatıyoruz. Enflasyonla mücadele timleri vasıtasıyla fiyatları makul olmayan şekilde artıranlara sıkı denetim yapacağız. 2023 yılında ülkemizi yeniden tek haneli enflasyonla tanıştıracağız.

İş dünyamızın ortaya koyduğu gayretle 2021 yılındaki başarılara ulaştı. Şimdi de enflasyonla mücadele için aynı samimi desteği bekliyoruz."