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Temel Karamollaoğlu toplantıda uyudu

6'lı masanın aldığı ortak kararların açıklandığı toplantıya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun uyuması damga vurdu.

Temel Karamollaoğlu toplantıda uyudu
Kamusaati
Kamusaati
28 Kasım 2022 Pazartesi 20:19

Millet İttifakı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’ni, bugün Ankara’da düzenlediği toplantıda kamuoyuna açıkladı.

Her partiden bir kişinin uzun uzun alınan kararları anlatması toplantıyı oldukça uzattı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'nun kürsüye çıkarak konuştuğu sırada ekrana yansıyan 6 lider arasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun uyuması dikkat çekti.

Sandalyede uyuyakaldı

Dinlemekten yorulduğu görülen Karamollaoğlu'nun, uzun süreli uyku moduna geçtiği anlar da kameralara yansıdı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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