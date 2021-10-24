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Temel Karamollaoğlu, makam araçlarını eleştirirken pot kırdı

Siyasilerin Mercedes marka makam araçları kullanmasını eleştiren Temel Karamollaoğlu, kendi makam aracının markası sorulunca büyük bir çelişkiye düştü.

Temel Karamollaoğlu, makam araçlarını eleştirirken pot kırdı
24 Ekim 2021 Pazar 15:32

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına katıldı.

Karamollaoğlu, Türkiye’de siyasilerin kullandığı makam araçlarının sayısı üzerinden gönderme yapmak isterken pot kırdı.

"GÜNAHTIR YA, NE OLMUŞ RENAULT’A BİNSE?"

Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya.. Ne olmuş Renault’a binse?” diye tepki gösterdi.

"SİZİN MAKAM ARACINIZ NE?"

Bunun üzerine Pınar Işık Ardor, "Sizin makam aracınız ne şu anda?" diye sordu.

Kısa bir süre duraksayan Karamollaoğlu, "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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