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Temel Karamollaoğlu HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı

HDP'nin kapatılması için açılan dava ile ilgili Temel Karamollaoğlu, parti kapatmaların kendilerinin de başına geldiğini belirterek Saadet Partisi olarak bu olaya sıcak bakmadığını söyledi.

Temel Karamollaoğlu HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı
25 Mart 2021 Perşembe 09:50

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "HDP'nin terör örgütü PKK ile iş birliği" yaptığı gerekçesiyle  kapatılması için açtığı davada, siyasi partiler tavırlarını net bir şekilde ortaya koymaya başladı.

CHP, İyi Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan partilerdi.

Konu ile ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bugün parti genel merkezinde, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Lideri, Kandil'in siyasi uzantısı HDP hakkında açılan kapatma davası hakkında, partisinin buna sert bir şekilde karşı çıktığını belirtti.

Türkiye'nin parti kapatma gündemiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, HDP'nin kendilerinin yaşadıklarını yaşamamasını istediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"MİLLİ GÖRÜŞ OLARAK ÇOK MUZDARİP OLDUĞUMUZ BİR KONU..."

"Demokrasimize zarar veren, millet iradesini yok sayan tavrın son bulması şart. Biz, bugün adaletin hakim olduğu, demokrasinin işlediği, millet iradesinin hüküm sürdüğü bir memleket istiyoruz. Milli Görüş olarak en çok muzdarip olduğumuz konuların başında gelen parti kapatmaların nihayete ermesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'mize hiç kimsenin 2021 yılında 1990'lı yılların karanlık ruhunu yaşatmaya hakkının olmadığı kanaatindeyiz."

Temel Karamollaoğlu HDP nin kapatılmasına karşı çıktı #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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