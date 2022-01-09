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Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, doktorlarının tavsiyesi üzerine, tedbir ve tedavi amacıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne yatırıldı.

Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
09 Ocak 2022 Pazar 22:23

Koronavirüse yakalanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Parti Sözcüsü Birol Aydın'ın yaptığı açıklamaya göre Karamollaoğlu, bugün kontrol amaçlı Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti.

Karamollaoğlu'nun, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu’nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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