Temel Karamollaoğlu: Çocukları Erbakan Hocamızın emanetine ihanet etti

Seçim sonrası kameraların karşısına geçen Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi'nin aldığı oyla ilgili gelen bir soru üzerine, "Erbakan Hocamızın emanetine ihanet ettiler. Babasına ihanet eden AK Parti'ye gitti, onlarla hareket etti. Biz elbette onların durumunu da değerlendiririz" dedi.

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek geleceğini belirledi.

Sandıktan çıkan sonuca göre Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığını ise Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası seçime büyük umutlarla giren altılı masada iç hesaplaşmalar başladı.

Parti tabanları değişim isterken, yöneticiler vatandaşlardan gelen taleplere kulaklarını tıkıyor.

Seçimin ardından ilk kez konuştu: Sonuçlardan çıkaracağımız dersler var

Seçimlerin ardından Millet İttifakı cephesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sessizliğini koruyordu.

Karamollaoğlu seçimin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti.

Seçim süreciyle ilgili konuşan Karamollaoğlu, "Bizim de bu seçim sonuçlarından çıkaracağımız dersler var. Artılarımız olduğu kadar eksilerimizi de dürüst ve samimi bir şekilde masaya yatıracağız. Milli görüş siyaseti yarım asırdı net ve açık olmuştur. Bundan sonra da ittifak ve koalisyon yapmaktan çekinmeyeceğiz. Tarihi bir eşikte hakikate hürmetten yana olduk. Yeni dönemde TBMM'de sorumluluk üstlendik." dedi.

Karamollaoğlu, konuşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Çocukları Erbakan Hocamızın emanetine ihanet etti"

Bir basın mensubunun "YRP, belli bir oy oranı aldı. Siz CHP listelerinden girdiniz. Saadet Partisi'nin oylarını değerlendirir misiniz?" sorusuna da yanıt veren Karamollaoğlu şunları söyledi: