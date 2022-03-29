Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0
fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0

Temel ihtiyaç malzemelerinin KDV oranının yüzde 8'e indirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel ihtiyaç malzemelerinin KDV oranının yüzde 8'e indirileceğini duyurdu. İndirimin detayları belli oldu.

Temel ihtiyaç malzemelerinin KDV oranının yüzde 8'e indirildi
Ömer
Ömer
29 Mart 2022 Salı 10:29

Dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDV sadeleştirilmesi projesi kapsamında hayata geçirilecek yeni vergi uygulamalarını açıklamıştı.

TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİNDE KDV ORANI DÜŞTÜ

Bu uygulamayla; tüketicilerin temel ihtiyaç malzemelerinden olan sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18`den yüzde 8`e indirilecek.

İŞLETME VE OTELLERDE KDV İNDİRİMİ

Birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, bu hizmetlerin tamamında yüzde 8 olarak uygulanacak. Böylece yemek yenilen yere göre farklı vergi oranı uygulamasına son verilmiş olacak.

KONUT TESLİM

Konut teslimlerinde, konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV`ye tabi tutulması ve bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlanacak.

KONUTLARIN METREKARE ALANLARINDA KDV DEĞİŞİMİ

Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olacak.

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN KONUTLAR

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 1, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak uygulanacak.

İNŞAAT SEKTÖRÜ

İnşaat sektörünün KDV kaynaklı finansman yükünün azaltılması maksadıyla, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18`den yüzde 8`e indirilecek.

TIBBİ CİHAZLAR

Tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tıbbi cihazlar için hem ithalat hem de imalatçının yurt içi teslimi için güncel mevzuat düzenlemeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla uyum sağlanacak.

Böylece sınırlı sayıdaki tıbbi cihazlar için uygulanan indirimli KDV oranı, Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuat hükümlerine tabi tüm tıbbi cihazları kapsayacak şekilde genişletilecek.

TARIM

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1`e indirilecek, böylece sayma usulüyle sadece belli başlı tohumlar ve fidanlar değil, Bakanlıkça sertifikalandırılan tüm tohumluklar ve fidanlar için aynı KDV oranının uygulanması esas alınacak.

TARIM MAKİNELERİ

Tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile pancar, meyve, yumurta gibi ürünleri ayırmada ve temizlemede kullanılan bir takım makinalar da dahil edilecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazları Ramazan ayı boyunca camilerde cemaatle kılınacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazları Ramazan ayı boyunca camilerde cemaatle kılınacak
0
Son dakika! Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Son dakika! Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
0
Petrolde İstanbul etkisi! Motorine indirim geliyor!
Petrolde İstanbul etkisi! Motorine indirim geliyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.