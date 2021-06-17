Telafi eğitiminde, ek ders ücret hesabı 140 üzerinden mi yapılacak?

Telafide ek ders ücret hesabı 140 gösterge rakamına göre değil 150 gösterge rakamına göre belirlenecektir.

MEB 5 Temmuz'da başlayacak telafi programını açıkladı. Tıklayınız.

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere telafi programı öğrenci ve öğretmenler için isteğe bağlı olacak.

Telafi dersleri yaz tatiline (öğretmenlerin yıllık izin dönemine) denk geldiği için tamamı ek ders olarak değerlendirilecek.

Ayrıca ek dersler, 657 sayılı yasanın 176. Maddesinde yar alan;

"Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde , cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir."

hükmü gereği kamuoyunda gece ücreti olarak bilinen ücret üzerinden ödenecektir. Yani ek ders ücreti hesabı 140 gösterge rakamına göre değil 150 gösterge rakamına göre belirlenecektir.

Bu da ek ders ücretlerinin yaklaşık yüzde 7 artırımlı olması anlamına gelmektedir.