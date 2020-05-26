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Tel Abyad’a iki Türk bayrağı asıldı

Suriye’nin sınır ilçesi olan Tel Abyad’a iki Türk bayrağı asıldı.

Tel Abyad’a iki Türk bayrağı asıldı
26 Mayıs 2020 Salı 19:25

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye’nin Tel Abyad’ın, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildi.

TEL ABYAD'DA TÜRK BAYRAKLARI DALGALANDI

Hayatın normale döndüğü ilçe merkezinde kurulan askeri karargah ve yerel polis karakolu olan emniyet müdürlüğüne iki adet Türk bayrağı asıldı.

Dalgalanan 2 Türk bayrağı, Akçakale ilçesinden de görülüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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