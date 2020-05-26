Suriye’nin sınır ilçesi olan Tel Abyad’a iki Türk bayrağı asıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye’nin Tel Abyad’ın, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildi.
TEL ABYAD'DA TÜRK BAYRAKLARI DALGALANDI
Hayatın normale döndüğü ilçe merkezinde kurulan askeri karargah ve yerel polis karakolu olan emniyet müdürlüğüne iki adet Türk bayrağı asıldı.
Dalgalanan 2 Türk bayrağı, Akçakale ilçesinden de görülüyor.
İlgili Galeriler