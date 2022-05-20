Tekvando seçmelerinde elenen genç kıza antrenörden tokat!

Diyarbakır’da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri'nde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu, genç kıza tokat attı. O anlar, ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı.

Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti.

O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

MAÇLAR TATİL EDİLDİ

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Tekvando Milli Takımı'nda antrenör Hacı Özbilek, müsabaka sonrası sporcusu yenilen antrenörün sinirlerine hakim olamadığını söyleyerek, "Bu bir mazeret değil. Daha sonra negatif enerji herkese yayıldı. Sporcular etkilenmesin, diye maçları tatil ettik. Hakemler tutanak tuttu. Ailesi ve çocuk da şikayetçi olmadı. Antrenör arkadaş da pişman olup hem aileden hem de çocuktan özür diledi" dedi.

TEKVANDO AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA 7 MADALYA İLE BAŞLADIK

İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcularımız 6 sıkletin tamamında finale yükselirken, 5'i altın 7 madalya kazandı.

Şampiyonanın ilk gününde tekvandoda 4, para tekvandoda ise 2 sıklette müsabakalar yapılırken 8 sporcumuz madalya mücadelesi verdi. Tekvandoda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel ve 53 kiloda Zeliha Ağrıs ile erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu. Erkekler 54 kiloda Görkem Polat gümüş, aynı kiloda Deniz Dağdelen ise bronz madalya kazandı. Para tekvandoda ise kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci ve erkekler K44 58 kiloda Alican Özcan altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2'nci turda Bulgaristan'dan Nikolet Kostova'yı 13-3, çeyrek finalde İngiltere'den Maddison Moore'u 37-17 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı altın vuruşla yenen Merve Dinçel, finalde İsrail'den Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalya kazandı.

Tekvando Antrenörü DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Antrenör O.B. ile ilgili Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu yaşanırken, gündeme gelen olayın, başta tekvando camiası olmak üzere toplumun her kesiminin tepkisini çektiği belirtilerek, derhal gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Açıklamanın devamında; antrenör O.B.'nin tedbirli olarak federasyonun disiplin kuruluna sevk edildiği, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Kurulu'na da gerekli işlemlerin yapılması için resmi yazı yazıldığı vurgulanarak, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili görevde bulunamayacağı belirtildi.

O GÖREVİNE DE SON VERİLDİ

Ayrıca Diyarbakır'da Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak çalışan O.B.'nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevine son verildiği belirtildi.