TEKNOFEST Yarışmaları İçin son Tarih 28 Şubat

''Global İletişim Ortağı" bulunduğu TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu sene 22-27 Eylül tarihleri aralığında milli mücadelenin sembol illerinden biri olan Gaziantep'te yapılacaktır .

Halkımızın tamamında teknoloji ve bilim alanındaki farkındalık oluşumuna zemin hazırlamayı , Türkiye'nin bilim ve mühendislik dallarında yetişmiş insan gücünü çoğaltmayı amaçlayan TEKNOFEST 2020 kapsamında, gençlerin önümüzdeki parlak teknolojileri üzerinde çalışmalarına destek olmak için 23 farklı alanda teknoloji yarışmaları yapılacaktır .

Geçtiğimiz sene havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara kadar ilerleyen geniş bir spektrumda yapılan 19 farklı bölümde bulunan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden, Dünyada da 122 ayrı ülkesinden toplamda 17 bin 373 ekip , 50 bin öğrenci başvuru yapmış , 2 bin finalist ekip 10 bin yarışmacı ile finalist adayı hak etmişti.

Gaziantep'te yapılacak olan TEKNOFEST 2020 teknoloji yarışmaları genelinde 2019 senesinden ayrı olarak, "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması", "Tarım Teknolojileri Yarışması", "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması", "Akıllı Ulaşım Yarışması", "Eğitim Teknolojileri Yarışması", "Helikopter Tasarım Yarışması", "Jet Motor Tasarım Yarışması" olacaktır .

- Derece alan ekiplere 3 milyon TL ödül dağıtılacak

Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme alanında dikkatlerinin çoğaltılması amaçlanan yarışmalarda, bu bölümde çaba sarfeden binlerce genç kişinin projesine destek sağlaması için ilk eleme sürecinde geçen takımlara toplamda 4 milyon TL'nin çok üstünde malzeme desteği yapılacak .

Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite ekipleri ve profesyoneller dahil olabilecek . TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışmaya başlayıp derece almak hak kazanan ekipleri da 3 milyon TL'nin çok üzerinde ödül verilecektir .

#MilliTeknoloji Hamlesi heyecanı ile yollda ilerleme kaydeden TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışma hakkını sağlamak için adayların son başvuru zamanı içerisinde 28 Şubat. www.teknofest.org'dan konuya alakalı fazla bilgi alınabiliyor ve başvuru bu resmi web sitesi aracılığı ile tamamlanabilior.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin öncü olan bilim teknoloji kurumları , kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin yardımları ile düzenleniyor.