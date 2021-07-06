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Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 24 Haziran'da 4 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurması ve yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybetmesi ile başlayan sahte içki olayında ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
06 Temmuz 2021 Salı 01:55

24 Haziran tarihinde 4 kişinin hastaneye başvurması ile ortaya çıkan sahte içki olayında Hasan Nişancı da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin ile yabancı uyruklu bir kişinin ardından Hasan Nişancı'nın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi ile ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Tekirdağda sahte içkiden ölenlerin sayısı 10a yükseldiTekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

Hastaneye başvuru 29'ye yükselirken, 11 kişi taburcu oldu

Facianın ilk gününden bu yana sahte içki zehirlenmelerinde yapılan toplam 29 başvurudan tedavisi tamamlanan 11 kişi taburcu oldu. Geriye kalan 7'si entübe 10 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı artıyorSahte içkiden zehirlenenlerin sayısı artıyor

İçkilerin Bulgaristan'dan getirildi iddiası

Hastaneye başvuranların sayısı her geçen gün artarken, bunun yanı sıra şu ana kadar sahte alkolden 9 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan polis ekipleri de sahte alkollerin satıldığı depo ve büfelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Tekirdağda sahte alkolden ölenlerin sayısı yükseliyor

 

Polisin operasyonunda bir depodan yaklaşık 177 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan M.D.'nin ifadesinde, alkolü Bulgaristan'da tanımadığı bir kişiden aldığını itiraf ettiği belirtildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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