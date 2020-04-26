Tekirdağ'da malesef çok üzücü bir olay!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Barış Çimen'in,corona virüsten korunmak için yaptığı eylem ölümle sonuçlandı

Tekirdağ ilimizin Çerkezköy ilçesinde akla durgunluk veren bir olay yaşandı.Barış Çimen adlı vatandaşımız corona virüsten korunmak için öyle bir şey yaptıki malesef hayatının sona ermesine neden oldu!

CORONODAN KORUNMAK İÇİN DEZENFEKTAN VE ETİL ALKOL İÇTİ!

Çerkezköy'ün Cumhuriyet Mahallesi Tepe Konutları'nda yaşayan Barış Çimen adlı vatandaşımız korona virüsü yakalanma korkusu ya da korona tedbiri amaçlı bilinçsiz bir şekilde dezenfektan ve etil alkol içti.Ağızdan alınan dezenfektan ve etil alkol onu hastanelik etti

ilgili maddeleri kullandıktan sonra fenelaşan Çimen, ailesinin acile başvurmasıyla tedavi altına alındı.Ancak tüm müdehalelere rağmen Çimen malesef hayatını kaybetti.

Barış Çimen'in psikolojik sorunlarınında olduğu iddia edildi.Çerkezköy olayı öğrenince üzüntüye boğuldu.

Lütfen özellikle çocuklarımıza,gençlerimize şu günlerde tavsiyelerde bulunalım.Ağır şekilde anksiyete bozukluğu olanların,bu tür davranışlara eğilimi çok fazla oluyor.Coronadan korunmak için hiç alkol almayan bir arkadaşımızın günde 70 lik rakı içtiğini gördük.

Bunlar asılsız bir takım şeylerdir.Bakanlığımız ne diyorsa coronadan korunma amaçlı onları dinleyiniz.Bu işi en az vaka ile kapatacağımıza inancımız sonsuz!

KAYNAK: DHA