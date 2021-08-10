TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 sürekli işçi alacak İŞ BAŞVURUSU VE BAŞVURU FORMU 2021

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre taşra teşkilatında 101 personel istihdam edecek. 31 Elektrik Teknikeri, 4 Elektronik Teknisyeni ve 66 Elektrik Teknisyeni alımı için 2020 yılı KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak şartı aranıyor. Adaylarda aranacak şartlar İŞKUR iş ilanlarında ve www.teias.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.
Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 31 Elektrik Teknikeri, 4 Elektronik Teknisyeni ve 66 Elektrik Teknisyeni alınacaktır.
İşe alınacak elemanların çalıştırılacağı iller ve alınacak eleman sayıları aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:
Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketimiz internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir.
SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:
TEKNİKERLER İÇİN:
İŞKUR'a başvuru yapan adaylardan;
- 2020 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;
- Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday
ayrı listeler hâlinde Şirketimize gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.
BAŞVURU:
Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (16-20/08/2021 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi
üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilecektir.
TEKNİSYENLER İÇİN:
İŞKUR'a başvuru yapan ve isimleri Şirketimize gönderilen adaylardan;
- Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı ile
- Öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir.
Kura çekimi, iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılacaktır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Şirketimizin internet sitesinin (www.teias.gov.tr) "duyurular" kısmından ilan edilecektir.
|ÇALIŞTIRILACAĞI İL
|ALINACAK ELEKTRİK TEKNİKERİ
SAYISI
|ALINACAK ELEKTRİK TEKNİSYENİ SAYISI
|ALINACAK ELEKTRONİK TEKNİSYENİ SAYISI
|İstanbul
|4
|7
|2
|Çanakkale
|-
|3
|-
|İzmir
|3
|8
|-
|Manisa
|-
|2
|-
|Kocaeli
|4
|3
|-
|Uşak
|4
|-
|-
|Eskişehir
|-
|2
|-
|Afyon
|-
|2
|-
|Aksaray
|4
|-
|-
|Karaman
|-
|3
|-
|Amasya
|-
|6
|-
|Kırşehir
|-
|2
|-
|Şanlıurfa
|-
|3
|2
|Bingöl
|4
|-
|-
|Giresun
|4
|3
|-
|Diyarbakır
|-
|3
|-
|Bitlis
|-
|3
|-
|Mersin
|4
|2
|-
|Hatay
|-
|3
|-
|Antalya
|-
|3
|-
|Edirne
|-
|3
|-
|Aydın
|-
|2
|-
|Muğla
|-
|3
|-
|TOPLAM
|31
|66
|4
|GENEL TOPLAM
|101
İlan Bilgileri
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İlan SahibiTEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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İlan NumarasıDPB841746
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ŞehirANKARA
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İlan TürüPERSONEL ALIMI
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Son başvuru Tarihi20.08.2021
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Eleman Sayısı101
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Aranılan Nitelik ve UnvanElektrik Teknikeri, Elektronik Teknisyeni ve Elektrik Teknisyeni