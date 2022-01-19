TCMB ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 64 milyar liralık swap anlaşması

Merkez Bankası yeni bir swap anlaşmasına imza atarak Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile iş birliğine girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (BAEMB) arasında 64 milyar liralık swap anlaşması imzalandı.

TCMB AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan bir açıklama yapılarak anlaşmanın büyüklüğünün 18 milyar BAE dirhemi ile 64 milyar Türk Lirası olduğu duyuruldu.

ANLAŞMA ÜÇ YIL GEÇERLİ OLACAK

İki ülke arasındaki finansal iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla imzalanan anlaşma 3 yıl geçerli olacak. Karşılıklı mutabakat durumunda anlaşma uzatılabilecek.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET VE YATIRIMLAR ALANINDA İŞ BİRLİĞİ"

BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir." dedi.

"ANLAŞMA, İKİ ÜLKENİN EKONOMİK VE MALİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN YEREL PARA BİRİMLERİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİ"

Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise, "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

SWAP NEDİR ?

Swap, yapılan işlem nedeni ile mübadele, değişim veya takas anlamına gelir. Swaplar döviz kurlarına, faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine ve emtia fiyatlarına göre işlem görür. Piyasalardaki swap işlemleri, "farklı faiz türlerine sahip olan borçların birbirleriyle değişimi" olarak tanımlanır. Swap oranları, bir kişinin kısa vadeli piyasalar karşısında talep ettiği sabit oranlardır. İşlem yapılacak paritede, farklı iki para biriminin faiz oranları arasında hesaplanan fark swap oranını belirler. Dayanak varlıkların karşılıklı olarak el değiştirdiği türev sözleşmeler, swap grubu altında toplanır. Bir swap işleminde karşılıklı iki döviz cinsi el değiştirebildiği gibi aynı para cinsinden faiz oranları da değişebilir. Ayrıca hem döviz türlerinin hem de faiz oranlarının karşılıklı el değiştirdiği swap sözleşmeleri vardır. Bunların dışında herhangi bir döviz cinsinin faizi ile menkul kıymetin veya emtianın el değiştirdiği, ilave olarak taşınan dayanak varlığın her türlü riskinin el değiştirmesine imkan veren swaplar da mevcuttur.