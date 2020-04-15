TC. İncesu Belediyesi Başkanından Zehir Zemberek Açıklamalar!

Ve Mustafa İlmek patladı..

Çok saygı değer İncesu halkı,

Birkaç gün önce saadet partisi eski belediye başkanının asılsız soru ve iddiaları ile karşılaştık. Sadece İncesu'nun, İncesu'lunun çıkarları için çıktığımız bu yolda canla başla çalışmaya devam ediyoruz İlgili aday,31 mart yerel seçimlerinde çok düşük bir oy alıp hayal kırıklığına uğramıştır,kendi güvendiği seçmen bile tarafımızın saflarında yer alarak,doğru bildiğinin yanında olduğunu kanıtlamıştır.

Hiçbir makamda,hiçbir özel bir çıkarımız olmadan bu siyasi yarış içerisinde sadece İncesu ve İncesulu için olduğumuzu önemle belirtirim.

Tüm vatandaşlarımıza daha ilk günden parti ayırmaksızın kapılarımızı açtık ve halkımız ile kucaklaştık. 1 yıl gibi kısa bir sürede,elimizden geleni yaptık, betona değil insana yatırım yaptık.İnsanımızın derdini bizzat yerinde dinledik.Halkın var olan gerçek sorunları ile mücadele ettik ve bunu başardık.

Lütfen cadde cadde , sokak sokak çıkıp gezerek sorun Mustafa İlmek kimdir,ne yaptı diye..bir sorun..İşte bu soruyu sorduğunuz zaman kendini muhalefet sanan bir takım insanlar,tokat gibi bir yanıt alacaktır.

işe alımlarımız,halkın en muhtaç,zor durumda,yıllardır ezilmiş bir kesimden olan kişilerden seçildi.Biz bunu yaptık gururluyuz! Halkımızın her daim yanında olduğumuz için,halkla iç içe olunabildiğini gösterebilmek için sosyal medyayı bizzat kullandık.Çünkü eski yönetim halktan çok uzaktı..!

Birçok il ya da ilçede maske için ptt kuyruklarına giren insanlar,İncesuluyu kıskanmaları gerekir.Hiçbir şekilde bu zor günlerde vatandaşımızı sağlık hizmetlerinden alıkoymadık,ekiplerimiz gece gündüz demeden maske dağıttı.

Ak partiye geçiş sürecinde,kendimin hiçbir çıkar ve menfeat sağlamadığımı yüce incesu halkı bilir.Tepki alacağımı bile bile İncesu'mun güzel insanları için her şeyi göze aldım ve inandığım partide hizmet etmeye başladım...Bundan dolayı kendimle gurur duyuyorum..

Evet onlarca insanı işe aldığım doğrudur, ben bunla gurur duyuyorum,elimden geldiği kadar kimseyi yerinden yurdundan etmeden yeni ve işe muhtaç ailelere istihdam sağladım.Ve gerekirse bunu yine yaparım..

Aday olurken bir hayalim vardı, güzel İncesu'mda kimse aşsız,ekmeksiz kalmayacak,ben herkese koşarım diye..Bu hayalimi gerçekleştirme üzere yola çıktım,ve beni tüm değerli vatandaşlarım takdirle karşılıyor.

Herkesten önce ben Allah'a ve sonra halkıma güvenirim.İncesu halkı beni baş tacı yaptı ise,şimdi durduk yere bu kıskançlık neden? İlgili kişi bir takım belgelerden bahsetmiş,eğer yüreği yetiyorsa o belgeleri açıklasın,kanıtlasın,ben İlmek,her şeyi vatandaşa soran ilmek ilk defa bir şey yapacağım ve halka sormadan çekip gideceğim...!Yüreği olan o belgeleri açıklar..Ben burdayım,makamımda değil..Esnafının yanında,vatandaşın yanında,çiftcisinin yanında,emekcisinin yanında..Ben burdayım..Milletimin yanında, Sen nerdesin?

Örenşehir ve Saraycık'da imar uygulaması ile yıkılacak olan 100 konutu yönetimimiz kurtarmıştır.

Saraycıkta yıllardır beklenen imar düzenlemesi ile ilgili mahallemize doğalgaz verilecektir.

Belediyemiz bünyesine kattığımız ilgili araç bahsedilen miktarlarda değil 400 bin tl + Kdv dir.Şunu önemle belirtmek isteriz ki belediyemiz kiralık araç dönemini bitirmiştir.Ve kısa süre içerisinde belediyemizin bütçesine 100 bin tl kar kalmıştır.

Bazı parti yetkililerin açıklamaları bizleri çok şaşırtmıştır.Çünkü tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 ile, belediyemizde sonuna kadar mücadele etmektedir.

Buna istinaden,tüm fizibilite ve altyapı çalışmaları tamamlanan projeler,ilgili salgın hastalık nedeni ile ertelenmiştir.Devam eden büyük meydan projesi,.Çok amaçlı spor tesisi projeleri geçici bir süre ertelenmiştir.

3000 BİN YARDIM DAĞITTIK!

İncesu belediyesi olarak hem kendi imkanlarımızla hem de hayırsever vatandaşlarımızın yarıdmı ile 3000 koli erzak yardımını yardıma muhtaç vatandaşlarımıza dağıttık.

Madem sosyal yardımlardan dem vuruyorsun çık karşıma da yap yardımını!

İncesu belediyesi olarak her türlü imkanı halkımızın ayağına serdik.Bizim makam da mevkide gözümüz yok! Bunu hala anlamayan bazı gruplar var..Ben güzel memleketimin,gariban mehmedin,teyzem eminenin yanındayım.Madem sen İncesu'lu sevdalısın,gel yardım et..Edemiyorsan da biz sana yardım ederiz için rahat olsun!

Memleketimizin bu zor günlerde siyasete değil,yardıma ihtiyacı var!

Belediyemizin kapısı herkese açık..Doğru,halka oynamayan,dürüst insanlara ihtiyacımız var.Biz inandık ve bir yola çıktık..Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu memleket için,bu vatandaş için varımı yokumu dağıtırım,peki sen bunu yapabilecek misin?Ben makam mevki şöhret aşkında değilim..Yüreğimle memleketimin yanındayım Bir cenaze törenine bile gelememiş,bir gariban yüzü bile güldürememiş,insanlar beni bir çivi çakmadın diye eleştirmesin!

Hodri Meydan!

Benim yüreğimde binlerce çivi çakılı..Senin çivin sana kalsın..Elbet beni birgün tanıdığında o çok sorduğun çiviyi yüreğine saplarsın..Ben bu memleketin evladıyım, Peki sen kimsin?



187 KM ARAZİ YOLU YAPILDI



70 BİN M2 PARKE YAPILDI

Ben her türlü projemin, her türlü sözümün arkadasındayım..Bu zor günlerde halkımın yanındayım..Benim çivim halkın yüreğinde.peki sen o çiviyi

nereye çaktın? Bence yine çaktın...Her zaman ki gibi yaptığın gibi...

Sayın başkanın açıklamarı devam edecek..Şuan da bir kısmını yayınlayabildik.Başkan İlmek'ten detaylı açıklamalar gelecek..

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