Tazminatta kadına sınır yok

Evlenen kadın çalışanlar, 1 yıl içinde istifa ederek kıdem tazminatını alma hakkına sahip. Söz konusu hakta sınır yok. Yani kadın işçi 3 kez evlenirse 3 kez kıdem tazminatı alabilir.

Kadın işçiler evlendikten sonraki 1 yıl içinde istifa ederek kıdem tazminatlarını alabiliyor. Kadın işçilere tanınan bu hakkın kullanılmasında herhangi bir sınır yok. Yani örneğin kadın çalışan 3 kez evlenirse aynı şekilde 3 kez kıdem tazminatı alabilir. İlk evliliği nedeniyle 1 yıl ve daha fazla süredir çalıştığı işyerinden istifa ederek ayrılan kadın işçi kıdem tazminatını alıp boşandıktan sonra yeniden bir işe girip ikinci kez evlenirse yeniden kıdem tazminatı hakkını elde eder. Bahsettiğimiz hakkı kullanan kadın işçinin yeniden çalışmaya başlaması için boşanması da şart değildir.

TEKRAR ÇALIŞABİLİR

Kadın işçilerin evlilik nedeniyle işlerinden ayrılması ve yeniden çalışmaya başlaması halinde bu haklarını kötüye kullanıp kullanmadığı konusunda Yargıtay’ın bildirdiği görüş genellikle çalışan lehine oluyor. Pek çok işveren bu nedenle işinden ayrılan ve yeniden çalışmaya başlayan kadın işçiler aleyhine dava açıyor. Ancak Yargıtay bu tip davalarda kadın işçinin evlendikten sonra kıdem tazminatını alarak işinden ayrılmasının gelecekte de çalışmayacak olduğu anlamına gelmediğini ve yeniden çalışmaya başlayabileceği yönünde karar veriyor.

1 YIL İÇİNDE İSTİFA ETMEK ŞART

Kadın işçilerin evlilik nedeniyle kıdem tazminatlarını alırken dikkat etmeleri gereken en önemli nokta ise 1 yıllık süre. Kadın işçiler ancak resmi nikâh tarihinden itibaren 1 yıl içinde istifa ederse kıdem tazminatlarını alabilir.

istihdam 9 milyona çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, birçok farklı alandaki uygulamasıyla farklı yaş ve eğitim grubundan on binlerce kadına ulaştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’de 2002’de toplam 6 milyon 122 bin kadın istihdam edilirken 2019 yılı ekim ayı itibarıyla bu sayı yaklaşık 9 milyona çıktı.