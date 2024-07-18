Tavuk çiftliğinde cinayet! İYİ Partili eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürdü mü

Malatya'da bir tavuk çiftliğinde yaşanan alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Polis cinayet şüphelisi olarak İYİ Parti Malatya eski il başkanını arıyor.

Malatya'da eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, alacak meselesi yüzünden tartıştığı kiracısı Eyüp İshakoğulu'nu öldürdü. Yılmaz, şimdi her yerde polis tarafından aranıyor.

KİRACISIYLA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, 09.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde yaşandı. İddiaya göre, çiftliğin sahibi olduğu öğrenilen İYİ Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz ile tavuk çiftliğini kiraya verdiği Eyüp İshakoğlu arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Eyüp İshakoğlu açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybederken cinayeti işlediği belirtilen Hakan Yılmaz ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kaçan zanlının yakalanması için başlatılan başlatılan çalışmalar sürüyor.