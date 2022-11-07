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Tarsus'taki gizemli kazıda görev alan iki arkeolog canları pahasına konuştu: Aşağıda gizli bir geçit var

Tarsus'ta tüm Türkiye'yi meraklandıran bir dönemin en ünlü olayıyla ilgili iki arkeoloğun sözleri gündem oldu. Arkeologlar, 12 yıl önce aynı eve giren 15 kişinin geri dönmediğini ve evin altında gizli bir geçit olduğunu iddia etti.

Tarsus'taki gizemli kazıda görev alan iki arkeolog canları pahasına konuştu: Aşağıda gizli bir geçit var
Kamusaati
Kamusaati
07 Kasım 2022 Pazartesi 17:07

Türkiye'de bir döneme damga vuran en önemli olaylardan biri de Tarsus kazısı oldu.2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazı, o dönem tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Kazının bitmesinin ardından ne bulunduğu ise gizli kaldı.

CANLARI PAHASINA KONUŞTUKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Kazıda görev aldıklarını iddia eden iki arkeolog da araştırmacı-yazar Haluk Özdil'e kazıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Arkeologlar, verdikleri bilgileri canları pahasına aktardıklarını ve bu bilgileri verdikten sonra canlarının tehlikede olduğunu ileri sürdüler.

"BAŞKA BOYUTA GEÇEN BİR KAPI VAR"

Arkeologların konuyla ilgili iddiaları şu şekilde: "Orada telefonlar kesiliyor, kazı boyunca sorun devam etti. Hala bile aynı sorunu yaşayan insanlar var bölgede. Oranın altıyla ilgili olayı bütün Tarsus biliyor. 12 yıl önce oraya 15 kişilik bir işçi grubu kazı amacıyla giriyorlar. Bunlar görevliler ve bir daha çıkmıyorlar. Kazdıkları yerler açık ama kendileri yok. Cesetleri de yok. Herhangi bir yıkım falan da olmamış. Donuk taş diye bir şey var o bölgede çok bilinen. İşte orada geçit kapısı var dendi, herkes o kapının peşindeymiş öyle duyduk. Başka boyuta geçmek amacıyla kullanılıyor. Ama o boyuttaki varlıkların da buraya geçmesini sağlıyor o kapı. Böyle kapılar sadece dünyaya geçmek için açılmaz."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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