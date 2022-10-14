Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü'nden tartışma yaratan çıkış: Türk halkının evinde en az iki yıllık şeker ve yağ var

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, düzenlediği basın toplantısında "Türk halkının evinde en az 2 yıllık şeker ve yağ var" dedi. Aydın'ın bu sözleri sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Son aylarda art arda gelen zamlar, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın belini büküyor. Bu noktada alım gücünün düşmesi sonrasında farklı alternatiflere yönelindi. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi marketlerinde 30 kalem üründe yüzde 30'luk indirim yapılmıştı.

"EVLERDE EN AZ 2 YILLIK ŞEKER VE YAĞ VAR"

Yüksek enflasyon sürecinde uygun fiyatlarla tüketici için alternatif olması beklenen ancak eleştirilerin odağında olan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ise son açıklamalarıyla gündeme oturdu. Bir basın toplantısı düzenleyen Aydın, "Kişisel görüşüm, Türk halkının evinde en az 2 yıllık şeker ve yağ var." dedi.

TEPKİ YAĞIYOR

Aydın'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı Twitter hesabından insanların stok yapacak kadar paralarının bulunmadığını söyledi. Kimileri sert şekilde Aydın'a tepki gösterirken kimileri ise "Bizde yok, sizde var mı?" diyerek durumu tiye aldı.

Yapılan yorumlar şu şekilde: