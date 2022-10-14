2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü'nden tartışma yaratan çıkış: Türk halkının evinde en az iki yıllık şeker ve yağ var

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, düzenlediği basın toplantısında "Türk halkının evinde en az 2 yıllık şeker ve yağ var" dedi. Aydın'ın bu sözleri sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü'nden tartışma yaratan çıkış: Türk halkının evinde en az iki yıllık şeker ve yağ var
Kamusaati
Kamusaati
14 Ekim 2022 Cuma 17:02

Son aylarda art arda gelen zamlar, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın belini büküyor. Bu noktada alım gücünün düşmesi sonrasında farklı alternatiflere yönelindi. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi marketlerinde 30 kalem üründe yüzde 30'luk indirim yapılmıştı.

"EVLERDE EN AZ 2 YILLIK ŞEKER VE YAĞ VAR"

Yüksek enflasyon sürecinde uygun fiyatlarla tüketici için alternatif olması beklenen ancak eleştirilerin odağında olan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ise son açıklamalarıyla gündeme oturdu. Bir basın toplantısı düzenleyen Aydın, "Kişisel görüşüm, Türk halkının evinde en az 2 yıllık şeker ve yağ var." dedi.

TEPKİ YAĞIYOR

Aydın'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı Twitter hesabından insanların stok yapacak kadar paralarının bulunmadığını söyledi. Kimileri sert şekilde Aydın'a tepki gösterirken kimileri ise "Bizde yok, sizde var mı?" diyerek durumu tiye aldı.

Yapılan yorumlar şu şekilde:


Kaynak: Kamu Saati Özel
Sigaraya zam mı geldi?, Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim 2022
Sigaraya zam mı geldi?, Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 14 Ekim 2022
0
Motorine 99 kuruş zam geldi
Motorine 99 kuruş zam geldi
0
Hak-İş’ten ‘vergi dilimi düzenlemesi’ talebine ilişkin rapor
Hak-İş’ten ‘vergi dilimi düzenlemesi’ talebine ilişkin rapor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.