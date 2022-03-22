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Tarım Bakanlığı ve teşkilatlarına 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı ve teşkilatlarına toplamda 5 bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Tarım Bakanlığı ve teşkilatlarına 5 bin 64 personel alımı yapılacak
Ömer
Ömer
22 Mart 2022 Salı 23:39

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması:

Bugün yeni bir adımın müjdesini paylaşıyorum.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında DSİ ve Orman Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere toplam 5064 personel alımı yapılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medya hesabından personel alımına ilişkin detayları paylaştı

Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #personel alımı #tarım bakanlığı
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