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Tarih netleşti! Fenerbahçe'de şans bulamayan Arda Güler imzayı atıyor

Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle yeni sözleşme için prensipte anlaştı. 25 Şubat'ta profesyonel kontrat imzalama hakkı kazanacak genç yıldızın mukavelesi uzatılacak. Jorge Jesus döneminde az süre bulan Arda'nın sözleşmesindeki '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya gider' maddesi de kaldırılacak.

Tarih netleşti! Fenerbahçe'de şans bulamayan Arda Güler imzayı atıyor
Kamusaati
Kamusaati
21 Ocak 2023 Cumartesi 23:34

Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle prensipte anlaştı. Genç futbolcu, 25 Şubat'ta 18 yaşına basacak. Böylece profesyonel statüde sözleşme imzalama hakkı kazanacak Arda ile hemen beş yıllık yeni kontrat yapılacak.

SÜRE GARANTİSİ KALKIYOR

Arda Güler'in yeni sözleşmesi 2027-28 sezon sonuna kadar olacak. Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Çok tartışılan '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesi bu anlaşmada bulunmayacak.

ÇIKIŞ MADDESİ OLMAYACAK

Sarı-lacivertliler, çıkış bedeli de koymak istemiyor. Yöneticiler ile Güler ailesi arasında güvene dayalı bir ilişki var. Yönetimin tavrı, 'Arda gözbebeğimiz. Değerini bulunca önünü açarız' şeklinde. Arda'nın Avrupa'da önce Fenerbahçe'yle ses getirmesi hedefleniyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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