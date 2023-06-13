Tanju Özcan'dan bombalar! Kılıçdaroğlu ile seçime gidersek İstanbul ve Ankara'yı kaybederiz

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'nin etkin isimlerini isim vererek topa tuttu. "İstanbul ve Ankara ile ilgili büyük risk görüyorum. Kılıçdaroğlu ile yerel seçime gidilirse kaybedileceği görülüyor" diyen Tanju Özcan, Özgür Özel'in genel başkan adaylığı sinyali vermesi için de "Özel bunları söylediyse bunları kendi fikri olarak söylememiştir" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tv100'de soruları cevapladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi durumunda yeni bir parti kurup kurmayacağı sorulan Tanju Özcan, "Umuyorum olmaz ama Kılıçdaroğlu koltuğundan kalkmamakta inat ederse ve yerel seçimde bir yenilgi olup yine kalkmazsa ben böyle bir şey yaparım demiyorum ama birileri böyle bir şey yapmaya kalkarsa bu meşru olur" dedi.

Kılıçdaroğlu rüşvet vererek aday oldu

CHP Genel Başkan adaylığıyla ilgili "Üzerimize vazife düşerse görevden kaçınmam" çıkışını yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Sayın Genel Başkan, 4 tane siyasi partinin genel başkanına adeta siyasi rüşvet vererek tek aday olarak kendini ilan ettirdi. Akşener buna başta karşı koydu ama sonra gelişen dinamikler nedeniyle sesini çıkartamadı" dedi. Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Batı tipi demokrsi olsa istifa ederdi

- Kılıçdaroğlu kazansaydı, Türkiye kazanmış olurdu. Maalesef tarih beni ve Akşener'i haklı çıkarmış oldu. Sayın Genel Başkan, her cümlesinde demokrasiden bahsediyor ama söylemleriyle eylemlerinin örtüşmediğini görüyorum. Batı tipi demokraside bu olsaydı, kaybeden partinin Genel Başkan’ı aynı gün istifa etmiş olurdu.

CHP'de 'adayım' demek yetmiyor

CHP tüzüğüne göre ‘Adayım’ demek yetmiyor, aday gösterilmeniz gerekiyor. Niye yerel seçimleri bekliyoruz? Şu anda CHP’lilerin üzerinde çok büyük bir moral bozukluğu var, herkesin morali bozuk. Kılıçdaroğlu'na

Tuncay Özkan Kılıçdaroğlu'na zarar veriyor

- Genel Başkan’a kendisinden daha çok zarar veren tipler var. Tuncay Özkan bunlardan bir tanesi. Çok isim var da devam etmek istemiyorum.

'Önce ben' mi 'önce memleket' mi?..

- Benim aday olma gibi bir derdim yok, burada 5 yılımızı kaybettik, sorumlusu ben değilim. Masadan kalkan Akşener de değil. Bunun sorumlusu Genel Başkan’a ‘Erdoğan’ın karşısında terliği bile koysak kazanır’ diyen arkadaşlarımız. Tuncay Bey 'önce ben' diyenlerden. Önce koltuk diyenlerle önce memleket diyenler arasındaki bir mesele bu.

Kılıçdaroğlu'na yeterince şans verildi

- Sayın Genel Başkan iyi bir insan, Türkiye şartlarında başarılı bir siyasetçi olamadı. Kendisine yeterince şans verildi, o yüzden artık ‘Abilik yapın’ diyorum. Yerel seçimlere, değişmiş örgütlerimizle, Genel Merkez’imizle, örgütlerin heyecanını yeniden kazandığı bir ortamla girelim. Yoksa kaybedeceğiz.

İstanbul ve Ankara'yı kaybederiz

- İstanbul ve Ankara ile ilgili büyük risk görüyorum. Kılıçdaroğlu ile yerel seçime gidilirse kaybedileceği görülüyor. Ortada bozulmuş bir ittifak var. Morali bozuk bir CHP tabanı var. Sandıklarda bile görev almak istemeyen CHP'liler var. Bu şartlarda yerel seçimde nasıl bir başarı beklenebilir?

İmamoğlu Genel Başkan olursa...

- Sayın Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı olursa toplumda büyük bir sinerji ortaya çıkacaktır. Bunun sonucunda zorlanmadan birçok büyükşehiri alabileceğimize inanıyorum.

Ekrem İmamoğlu ile görüştük - Ekrem İmamoğlu ile görüştük. Kimse yarım ağız değişimden bahsetmesin. Ya tamamen kararı bir şekilde 'değişim istiyorum, değişimin aktörü olmak istiyorum' demeli. İmamoğlu'nun yerinde olsam bunu çoktan söylerdim. İstanbul'u 1 yıllığına AK Parti'ye kaybetmeyelim diye Türkiye'nin 5 yıllını kaybettik.

Özgür Özel kendi fikrini söylememiştir

- Özgür Özel'in çıkışlarını çok değerli buluyorum. Özel tutarlı bir arkadaşımızdır. Özel bunları söylediyse bunları kendi fikri olarak söylememiştir. Bana göre milletvekili grubunun genel eğilimini yansıttığını düşünüyorum.

Özel ve İmamoğlu birlikte hareket eder mi?

- Umuyorum ve diliyorum. Şu anda insanların en çok istediği, en çok umut bağladığı kişi Sayın Ekrem İmamoğlu. Sayın Özgür Özel’le birlikte hareket ederlerse bundan mutluluk duyarım.

'Kayyum atanmasını istiyoruz' diyebilirler

- CHP, 25 Temmuz 2020'de son kurultayını yaptı. Kurultaylar iki yılda bir yapılır, yetkili organın kararıyla bir yıl ertelenir, daha fazla erteleme şansınız yok. Açık olarak söylüyorum, ben bu başvuru yapmam ve bunu yapmaya hazırlananlar var. Bu nedir; "25 Temmuz'dan sonra parti yetkili kurullarının görevi hukuken sonra ermiştir. Kayyum atanmasını istiyoruz' talebi gelebilir. 100 yıllık bir partiye kayyum tayin edilebilir.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu İstanbul'da tekrar aday göstermeyecek

- Kendi düşüncelerim; Kılıçdaroğlu, Ekrem Bey'i aday olarak göstermeyecek. Ekrem Bey aday gösterilse bile hükümet ağır yüklenecek. Seçimi kazanamayabilir. Velevki kazandı, bir yıl sonra yasak kararı uygulandı, İstanbul'da elimizden gidecek. Sayın Kılıçdaroğlu, beni aday gösterme ihtimali var ama Ekrem Bey'i gösterme ihtimali benden bile düşük.

İstifa etmesi fedakarlık değil

- Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu anda istifa etmesi fedakarlık anlamına gelmez, gereğini yapmış olmak demektir ama biz bunu da fedakarlık olarak görmeye hazırız. Değişimi isteyen tüm CHP’liler öpüp başının üzerine koyar zaten. Lütfen artık değişmesi gereken değişsin.