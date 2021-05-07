Tam Kapanma Uzayacak mı? Bakan Soylu Açıkladı

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLADI TAM KAPANMA UZAYACAK MI? TAM KAPANMA UZATILACAK MI?

İçişleri Bakanı 24 TV'de gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu, tam kapanmanın uzayıp uzamayacağına ilişkin konuştu. Soylu, bakın ne dedi:



"Böyle bir değerlendirmemiz yok. Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz."



MARKETLERDEKİ ÜRÜN SATIŞINA DÜZENLEME



Esnaf diyor ki: Ben kapandım, fedakarlık yapıyorum. Gıdayı anlıyorum, temizlik malzemelerini anlıyorum. Elektronik eşya, bahçe malzemeleri, kıyafet satılmasın diyor. Bunu da anlamak lazım.



İkisini dengelemek zorundayız. Onun için bu adımı attık.



ALKOL SATIŞI YASAĞI TARTIŞMASI



Hem kapanma hem yılbaşıyla ilgili. Bir araştırma şirketi araştırma yapmıştı. Vatandaşımızın yüzde 75'i ben bunu normal görüyorum dedi. Şimdi yüzde 78'i bunu normal görüyor.