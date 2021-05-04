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Tam kapanma NACE kodları nedir? NACE işyeri kodları sorgulaması nasıl yapılır?

Türkiye’de koronavirüs vaka sayılarının düşürülmesi amacıyla 29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan tam kapanma uygulamasında İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge yayımlandı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede tam kapanmadan muaf NACE kodları verildi. Peki yasaktan muaf olan NACE kodları hangileri? NACE işyeri kodları sorgulaması nasıl yapılır?

Tam kapanma NACE kodları nedir? NACE işyeri kodları sorgulaması nasıl yapılır?
04 Mayıs 2021 Salı 12:30

29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan tam kapanma uygulamasında yasaklanma falan işyerleri İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. İçişleri Bakanlığı yayınladığı yeni genelgede yasaktan muaf NACE kodları paylaştı. Peki tam kapanmada muaf olan işyeri kodları sorgulaması nereden nasıl yapılır?

NACE kodu sorgulaması nasıl ve nereden yapılır?

NACE kodu sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar bağlı oldukları Ticaret Odası'nın internet sitesi üzerinden sorgulama yapabiliyor.

SGK NACE kodu sorgulama ekranı

Aynı zamanda sosyal güvenlik kurumunun resmi internet sitesi üzerinden de NACE kodu sorgulama ekranı açılıyor. SGK'nın resmi internet sitesini ziyaret ederek NACE kodları listesine ulaşmak ve iş yeri tehlike Sınıfını öğrenmek mümkün.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #NACE #NACE kod
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