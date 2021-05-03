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Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti

Türkiye'nin tamamı için 17 günlük tam kapanma ilan edilmişken Antalya'da, artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor. Bu kez de Manavgat'ta bir otelde çekilen korona partisi görüntüleri tepki çekti.

Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti
03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:30

Haftalık vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da pandemi kuralları hiçe sayılmaya devam ediliyor. Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen eğlence, kural tanımazlığın belgesi olarak kayıtlara geçti.

TÜM PANDEMİ KURALLARI HİÇE SAYILDI

Pandemi döneminin olmazsa olmazı sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi, müzik eşliğinde eğlenip o anları cep telefonları ile görüntüledi. Yaşananlar orada bulunan katılımcılar tarafından kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

SADECE OTEL ÇALIŞANLARI MASKE TAKTI

Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları görülürken, eğlenceye katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görülüyor.

Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti

Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti

Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti

Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti

Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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