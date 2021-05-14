Tam kapanma kısıtlamaları bitiyor! İşte adım adım kademeli normalleşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artıık Türkiye'nin önünde 17 Mayıs itibarıyla kademeli normalleşmenin olduğunu açıkladılar ve önemli sinyaller verdiler. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Sağlık Bakanı Koca da yaptığı son dakika açıklamasında "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" dedi. İşte okullarda yüz yüze eğitim, esnaf ve sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasına dair bilgilerle Türkiye'nin kademeli normalleşme ve açılma takvimi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs akşamı Kabine'yi toplayacak ve kademeli normalleşme kararlarını duyuracak. Kabine toplantısı yaklaşırken kademeli normalleşme ile ilgili öneriler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Buna göre normalleşmede kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılsa da 'tam açılma' olarak adlandırılabilecek asıl hedef Temmuz ayı olacak. İşte tam kapanmanın sonuna gelinirken normalleşmeye ilişkin son dakika açıklamaları



Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın 'Normalleşmeyi açıklayacağız' açıklamasının ardından son olarak Sağlık Bakanı Koca da konuştu ve 'Büyük kısmını evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz' dedi. İşte ayrıntılar...



BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA PAYLAŞIMI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla bir videolu mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını belirten Koca, şu ifadeleri kaydetti.



KISITLAMALARIN KALKACAĞI GÜNLERE GELİYORUZ



Aziz vatandaşlarımız, manevi atmosferi ile bizi saran Ramazan ayının sonuna geldik. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz.



Bayram geldi. Bayram, hesapsız ve tertemiz bir beklentinin vuslat anındaki huzurlu makamıdır. Bayramı bayram yapan kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanmasıdır. Bunun için bekleriz bayramları. Salgın hastalık gölgesindeki üçüncü bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram.



İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen sağlık çalışanlarımız, hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikle onların bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.



OKULLAR İÇİN HEMEN AÇILMA BEKLENMİYOR



Tam kapanma biterken normalleşmeyle ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Detayların yavaş yavaş belli olduğu yeni normal ile ilgili gündemde olan maddeler de belirenmeye başladı. Buna göre üçüncü pik sonrasında Türkiye aldığı tam kapanma tedbirleri biterken ne zaman başlayacağı merak edilen yeni normalleşme düzeni de kapısını aralamaya başladı.



Buna göre; okullar bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlayacak, kafeler ve restoranlar saat ve müşteri kotası ile açılacak. Asıl hedef ise Temmuz ayı



SON 3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ



Türkiye'nin koronavirüs salgınında üçüncü dalganın atlatılması için aldığı önlemlerin sonuçları ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'da vaka sayıları yüzde 35, yatan hasta sayısı yüzde 25 geriledi. Üçüncü dalganın merkezi İstanbul'daki düşüş Türkiye geneline de yansıdı. Testlerdeki pozitiflik yüzde 6.3'lere geriledi. Böylece son üç ayda en düşük oranı oldu.



Edinilen son dakika verilerine göre tam kapanma ile birlikte can kayıpları yüzde 12, ağır hasta sayısı da yüzde 3 azaldı. Kapanmanın tam sonuçları ise 17'sinde tam olarak ortaya çıkacak. Yani önümüzdeki kısıtlamalar için kalan 2 günlük zaman dilimi çok kritik.



TURİZM İÇİN SIKI DENETİM



Edinilen son dakika bilgisine göre Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak. Tedbirlere tam uyulacak.



BAYRAM DÖNÜŞÜNE ÖZEL ÖNLEMLER



Tam kapanma kararı sonrası tatil beldelerine ve Anadolu'ya memleketlerine gidenlerin geri dönüşleri büyük endişe yaratıyor. Gittikleri yerlerdeki denetimler nedeniyle bulaşların en alt düzeyde tutulduğu belirtiliyor. Fakat tam kapanma kararının bitmesi ile birlikte yaşadıkları şehirlere dönecek bu kişilerin apartman ve sitelerde ilişkileri tekrar yoğunlaştırması, gidiş-gelişleri artırması, özellikle de aile apartmanları ve geç bayramlaşmaların vaka sayılarını tırmandırabileceği, bunun için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.



YENİ ADIMLAR GELİYOR



Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyor. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak.



SON DAKİKA | ÖNCELİK KÜÇÜK ESNAF



SABAH'ın ulaştığı son dakika haberine göre Normalleşme kapsamında öncelikli olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmeler, ardından okullarını 8-12'nci sınıflarının açılabileceği, daha sonra da kafe ve restoranların dışarıda servisine izin verilebileceği belirtiliyor.



Yalnız normalleşmede kademeli açılma süreci içerisinde ilk günlerde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların bir araya geldiği organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1-7 Mayıs arasındaki illere göre her yüz bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Koca'nın 'Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek