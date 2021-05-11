Tam kapanma bitiyor mu? Tam kapanma son dakika ne zaman bitecek? Normalleşme başlayacak mı?

Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tam kapanma bitiyor mu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından vaka sayılarının düşmesiyle gözler normalleşme dönemine çevrildi. Peki tam kapanma ne zaman bitecek?
Tam kapanma son dakika ne zaman bitecek? Tam kapanma bitiyor mu? 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşlar evlerde kalarak sürecin tamamlanmasını bekledi. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte normalleşme başlayacak mı sorusuna da yanıt aranıyor. Peki tam kapanma bitiyor mu? Tam kapanma ne zaman bitecek?
TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek.
Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
NORMALLEŞME BAŞLAYACAK MI?
Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.
Fakat gerektiğinde şartları zorlamam pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira her halde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Bizler ne yapıyoruz? Okullarımızla geleceğe yönelik güç kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak, tekrar derslerinize dönmek ve hocalarınızla bir arada olmaktır" dedi.
BAYRAMDA TAM KAPANMA VAR MI?
Ramazan Bayramı arefesi 12 Mayıs, bayramın ilk günü ise 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Bu nedenle arefe ve 13-14-15 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'da da sokağa çıkma yasağı devam edecek.