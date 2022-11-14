Taksim’deki patlamada can veren çiftin çocukları öksüz kaldı

Dünkü patlamada yaşamını yitiren Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara’nın çocukları Eliz İlay, hem annesini hem de babasını kaybetti.

İstanbul Taksim’de dün hain bir terörist tarafından bırakılan bomba patladı.

Patlamada 4’ü olay yerinde, 2’si ise hastanede olmak üzere 6 kişi can verdi.

Genç çiftin acı ölümü

Onlarca yaralı tedavi altına alınırken, hain saldırıda hayatını kaybeden bir çiftin, geride çocuklarını bıraktığı ortaya çıktı.

40 yaşındaki Adem Topkara ile 37 yaşındaki eşi Mukaddes Elif Topkara’nın dün meydanda gezdikleri sırada patlamadan kaçamadıkları belirlendi.

Eliz İlay, öksüz kaldı

Çiftin, çocukları Eliz İlay’ın ise o anda yanlarında olmadığı öğrenildi.

Minik Eliz İlay, patlamada hem annesini hem de babasını kaybetti ve öksüz kaldı.

Çiftin mutlu karelerini sosyal medyada paylaşanlar, teröre lanet okudu.