Taksim'e bombayı yerleştiren teröristin yakalandığı andan kareler

Facebook neden açılmıyor?, 13 Kasım Facebook a neden giremiyorum?, Facebook ne zaman düzelecek, Facebook çöktü mü?, Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Facebook, İnstagram, Twitter ve Youtube de yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Facebook çöktü mü? Facebook'a ne oldu? sorusunu araştırmaya başladı. Facebook'a neden girilemiyor merak konusu oldu