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Taksim'e bombayı yerleştiren teröristin yakalandığı andan kareler

İstiklal Caddesi'ndeki dehşet patlamaya neden olan hain teröristin evinde yakalandığı anlar paylaşıldı.

Taksim'e bombayı yerleştiren teröristin yakalandığı andan kareler
Kamusaati
Kamusaati
14 Kasım 2022 Pazartesi 11:01

Türkiye, Taksim'deki patlama ile yasa büründü.

Megakent'in en işlek caddelesi olan İstiklal'e, hain terörist tarafından bırakılan bomba yüklü çanta patlatıldı.

Yaşanan elim patlamada 6 vatandaşımız şehit olurken, 81 vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terör kokusu var' ifadelerini kullandığı olayla ilgili, 21 kişi gözaltına alındı.

Bir diğer yandan, olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkışı sonrası, bombayı caddeye bir kadın teröristin bıraktığı belirlendi.

Terörist evinde yakalandı

Hain terörist, ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

6 vatandaşımızın canına mal olan olayı gerçekleştiren hain teröristin, evinde yakalandığı anlardan kareler paylaşıldı.

İşte o kareler...


Kaynak: Kamu Saati Özel
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