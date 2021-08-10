Taksiciler ve müşteriler arasında 'ücretli yol' meselesi İstanbul'da ücretli yolların paraları taksimetreye ek olarak alınırken, bazı taksicilerin fırsattan istifade ederek fazla ücret alması vatandaşları isyan ettiriyor.

İstanbul'da taksiyle ücretli yolları kullananlar, paralı yola ne kadar ücret vereceğini bilmezken, bu durum sürücü ve yolcular arasında sık sık tartışma yaratıyor.

İddiaya göre bazı taksiciler, durumu fırsata çevirmeye çalışıyor.

Bu sorunun; havadan geçiş sistemlerinin ayırt edilememesi, ücretli geçişlerde uyarı verilmemesi, vatandaşın hangi yola ne kadar ödediğini bilememesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

"70 LİRA OTOYOL ÜCRETİ İSTEDİ"

Yolculuk yaptığı taksilerde benzer durumla karşılaştığını belirten Emirhan Karaca, "Normalde taksi ücreti 130 lira tutmasına rağmen, taksici benden 200 lira istiyor. 'Neden 70 lira fazla istiyorsunuz' deyince ya 'köprüden geçtim' ya da 'Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandım' diyor. Ben de ücreti vermek zorunda kalıyorum. Çünkü uçağımı kaçırma ihtimalim olabilir. Geçen pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aynı sorunu yaşadım. Taksici benden 70 lira otoyol ücreti istedi. dedi.

"TAKSİCİLER İNSAN KULLANMAYI SEVİYOR"

Köprüden geçişin şu an 12 lira olduğunu belirten Karaca, "Yine geçen gün taksici, 'köprüden geçtim' diyerek benden 50 lira istedi. Merak ediyorum 38 lira hava parası mı oluyor. Buradan anlıyorum ki, taksiciler insanları kullanmayı seviyor. Taksicilerin bu yaptıkları fırsatçılık oluyor. En son yaşadığım olaydan sonra bir daha hayatta taksiye binmem. Telefonumda taksi uygulaması vardı, ancak uygulamayı sildim ve üyeliğimi iptal ettim." ifadelerini kullandı.

Ücretli otoyol ücretlerini bilmediğini söyleyen Ömer Faruk Nacak ise "Geçen gün taksici beden ücretli otoyol parası olarak 6 lira aldı. Ücretli otoyol parasının gerçekten 6 lira olduğunda emin değilim. Ancak o parayı verdim. Çünkü bilmiyorum ücretleri. Taksici, '70 lira vermen gerekiyor' deseydi 70 lira verirdim." şeklinde konuştu.

"UYGUN ÜCRETLENDİRME YOK"

Bu duruma yetkililerin bir an önce el atması gerektiğini söyleyen Samet Kahiri de "Özellikle İstanbul Havalimanı'na gittiğimde taksiciler yol ücreti diye 50- 60 lira fazla ücret talep ediyor. Bazen yanımızda misafirlerimiz olduğu için pazarlık yapamıyorum ve ücreti vermek zorunda kalıyorum. Hatta bazen bu ücretler yüzünden kavga bile çıkabiliyor. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Çünkü uygun bir ücretlendirme yapılmıyor." ifadelerini kullandı.